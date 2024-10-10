أربعة قتلى في الساحل الشرقي لفلوريدا جراء الإعصار ميلتون

تأكّد مقتل أربعة أشخاص على الأقل بسبب زوبعتين تسبب بهما الإعصار ميلتون في الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما أفادت السلطات المحلية الخميس.



وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أكدت مقاطعة "سانت لوسي سقوط "أربعة قتلى نتيجة الزوبعتين".