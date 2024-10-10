إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل بعد إطلاق النار على قوة الأمم المتحدة في لبنان

استدعى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو السفير الإسرائيلي في روما، وفق ما أبلغ مصدر حكومي وكالة فرانس برس، بعدما اتهمت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها.



وكانت القوة الأممية أفادت في بيان الخميس، بأن "دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار" اليوم "باتجاه برج مراقبة في مقرّ اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر" ما تسبّب بجرح اثنين من عناصرها. كما أشارت الى إطلاق نار إسرائيلي طال مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.