باريس وروما ستطلبان اجتماعا للدول الأوروبية المساهمة في اليونيفيل بعد تعرّضها لاطلاق نار إسرائيلي في جنوب لبنان

تعتزم باريس وروما عقد اجتماع للدول الأوروبية المساهمة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وفق ما أفادت وزارة الجيوش الفرنسية، بعد اتهام القوة الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع وتجهيزات عائدة لها في جنوب لبنان.



وسيعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو الأسبوع المقبل في موعد لم يتمّ تحديده بعد، وتقرّر خلال اتصال هاتفي بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.