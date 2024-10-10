إيطاليا: إطلاق النار على قواعد اليونيفيل أمر "غير مقبول على الإطلاق"

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم، أن إيطاليا قدمت احتجاجا لدى إسرائيل بعد إطلاق نار على مواقع تستخدمها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.



وذكر كروزيتو في بيان، أن إطلاق النار على قواعد اليونيفيل أمر "غير مقبول على الإطلاق" ويخالف القانون الدولي بشكل واضح.