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اليونيسف: تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال
أخبار دولية
2024-10-10 | 11:11
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اليونيسف: تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال
أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل انه تم الاتفاق على هدن إنسانية في غزة من أجل السماح بإكمال الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستهدف 590 ألف طفل دون العاشرة وتبدأ في 14 تشرين الأول.
وقالت في بيان إنه "تم الاتفاق على هدن إنسانية في مناطق محددة. من المهم جدا أن تحترم جميع الأطراف هذه الهدن. فبدونها، من المستحيل تطعيم الأطفال".
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