الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال قياديا في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية

🔴جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد المجموعة الأرهابية للجهاد الإسلامي في نور الشمس وعلى إرهابي آخر
🔴في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشابات مساء أمس هاجمت قطعة جوية في منطقة طولكرم وقضت على المدعو محمد عبدالله قائد المجموعة الارهابية للجهاد الإسلامي في مخيم نور الشمس حيث قتل معه… pic.twitter.com/QGMsOJnK8w
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2024
🔴جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد المجموعة الأرهابية للجهاد الإسلامي في نور الشمس وعلى إرهابي آخر
🔴في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشابات مساء أمس هاجمت قطعة جوية في منطقة طولكرم وقضت على المدعو محمد عبدالله قائد المجموعة الارهابية للجهاد الإسلامي في مخيم نور الشمس حيث قتل معه… pic.twitter.com/QGMsOJnK8w