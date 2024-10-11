الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال قياديا في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه اغتال قائد حركة الجهاد الإسلامي بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.



وقال الجيش في بيان "أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس"، مشيرا أيضا الى أنه قتل مقاتلا آخر.