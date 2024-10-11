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بلينكن يندد في قمة آسيان بالمناورات البحرية للصين ويقول إنها "تزداد خطورة"

أخبار دولية
2024-10-11 | 00:04
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بلينكن يندد في قمة آسيان بالمناورات البحرية للصين ويقول إنها &quot;تزداد خطورة&quot;
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بلينكن يندد في قمة آسيان بالمناورات البحرية للصين ويقول إنها "تزداد خطورة"

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة بمناورات الصين البحرية "الخطيرة بشكل متزايد" والتي تقلق قادة دول جنوب شرق آسيا المجتمعين في قمة في لاوس. 
     
وقال بلينكن أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "ما زلنا نشعر بقلق إزاء تصرفات الصين الخطيرة وغير القانونية بشكل متزايد في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي أدت الى اصابة أشخاص وتسببت في أضرار لسفن دول آسيان وتتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها من أجل تسوية سلمية للنزاعات".
     
وشدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الملاحة وحرية التنقل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". 
     

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