"تجريد" تسعة من مسؤولي النظام النيجري المخلوع من جنسيتهم "موقتا"

أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر الخميس أن تسعة من مسؤولي النظام المدني الذي أطيح به في تموز 2023 قد "جردوا موقتا" من جنسيتهم للاشتباه خصوصا في "تخابرهم مع قوة أجنبية" و"تآمرهم على سلطة الدولة".



وقالت الحكومة في بيان إن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري "وقع اليوم الخميس 10 تشرين الأول مرسوما بتجريد بعض الأشخاص من جنسيتهم بسبب جرائم مختلفة" يعاقب عليها القانون.



ومن بين التسعة الذين "جردوا موقتا من جنسيتهم النيجرية" الجنرالان محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لتوطيد السلام، وكارينغاما والي إبراهيم الرئيس السابق للحرس الرئاسي.



وأوضحت الحكومة أن الأشخاص التسعة "يُشتبه خصوصا في قيامهم بأنشطة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام" و"التخابر مع قوة أجنبية بهدف إشراكها في أعمال عدائية ضد الدولة" أو "تسهيل اختراق قوات أجنبية لأراضي النيجر".

