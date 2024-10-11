هاريس: هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كاملا هاريس اليوم الخميس إن هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط، وذلك وسط قلق في ظل شن إسرائيل الحرب على كل من في غزة ولبنان.



وقالت هاريس في تصريحات لصحفيين تعليقا على الأوضاع في غزة ولبنان أثناء مغادرتها لاس فيجاس "يجب أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار. يتعين علينا خفض التصعيد".

