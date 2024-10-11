الملك تشارلز الثالث يستقبل أمير قطر مطلع كانون الأول

يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في أوائل كانون الأول في زيارة دولة يستقبله خلالها الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، حسبما أعلن القصر.



وقال القصر في بيان إن الملك وزوجته كاميلا سيستقبلان الأمير والشيخة جواهر في زيارة الدولة هذه التي تستغرق يومين في 3 و4 كانون الأول.



ويعود آخر اجتماع بين الزعيمين إلى كانون الأول 2023، في مؤتمر المناخ الدولي (كوب 28) الذي حضره تشارلز الثالث.

