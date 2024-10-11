رئيس المجلس الأوروبي: استهداف إسرائيل القوة الدولية في جنوب لبنان "غير مقبول"

ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول".



وقال ميشال على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس أن "هجوما على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول وغير مقبول، ولذلك ندعو إسرائيل وجميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".