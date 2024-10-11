عشرون قتيلا في هجوم على منجم للفحم في بلوشستان الباكستانية



قتل عشرون عاملا ليل الخميس الجمعة في هجوم على منجم للفحم في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، على ما أعلنت الشرطة.



وقال قائد الشرطة المحلية آصم شافي لوكالة فرانس برس إنه "قرابة الساعة 12,30 (19,30 ت غ) بعد منتصف الليل، قام 35 إلى 40 رجلا باللباس المدني مدججون بالسلاح بفتح النار على العمال في منجم للفحم على مدى قرابة ثلاثين دقيقة قبل أن يلوذوا بالفرار" مشيرا إلى أنهم كانوا يحملون "قاذفات صواريخ وقنابل يدوية".