بلينكن: واشنطن أبلغت إسرائيل بـ"قلقها الجدي" بشأن نقص المساعدات الإنسانية في غزة

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بمخاوفها حيال نقص المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة، وفق ما أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة.



وقال بلينكن للصحافيين بعد قمة لبلدان شرق آسيا في لاوس "لدي قلق جدي بشأن نقص المساعدات التي تدخل" قطاع غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتواصل بشكل مباشر للغاية مع إسرائيل" بشأن ضرورة تلبية الحاجات الإنسانية لسكان غزة.

