إندونيسيا تؤكد إصابة اثنين من جنودها في قوة اليونيفيل بنيران إسرائيلية

أكدت إندونيسيا الجمعة إصابة اثنين من جنودها في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان بنيران إسرائيلية، معتبرة الاستهداف الإسرائيلي لليونيفيل انتهاكا للقانون الدولي.



واتهمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الخميس الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار "بشكل متكرر" على مواقع لها في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة اثنين من القبعات الزرق وأثار تنديدات دولية.



وأكد الجيش الإسرائيلي ليل الخميس أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات الأمم المتحدة في الناقورة بجنوب لبنان مستهدفة عناصر من حزب الله في الموقع.



وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في بيان إن "اثنين من العناصر أصيبا في الهجوم في الناقورة، وهما من إندونيسيا".



وأوضحت أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة وهما في المستشفى.



وتابعت أن "إندونيسيا تدين بشدة الهجوم" مؤكدة أن "مهاجمة طواقم وأملاك للأمم المتحدة هو انتهاك فادح للقانون الدولي الإنساني".



ودعت جميع الأطراف إلى احترام مناطق تواجد الأمم المتحدة في كل الظروف.

