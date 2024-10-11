الاشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى

أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية "بالاشتباه بعملية تسلل في بلدات عدة بالجليل الأعلى، وقد طالبت السلطات، السكان بالتزام بيوتهم".



وفي السياق، أكدت زسائل إعلام إسرائيلية "إغلاق شوارع رئيسية في شمال إسرائيل خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات".