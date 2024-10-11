روسيا تندد بالتحركات الأميركية "المدمرة" في جنوب شرق آسيا

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة بالتحركات الأميركية "المدمرة" في آسيا، متهما واشنطن بالوقوف وراء "عسكرة" اليابان والسعي لدفع بلدان أخرى لمعاداة روسيا والصين.



وقال لافروف للصحافيين أثناء قمة لبلدان جنوب شرق آسيا في لاوس إن "الطابع التدميري للتحركات الأميركية في هذا الجزء من العالم واضح".

