الرئيس الإيراني: على إسرائيل أن تتوقف عن قتل الأبرياء

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنه يجب على إسرائيل أن "تتوقف عن قتل الأبرياء".



وأشار الى أن أفعالها في الشرق الأوسط تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وجاءت تصريحات بزشكيان لمراسل تلفزيوني روسي على هامش اجتماع دولي في تركمانستان.