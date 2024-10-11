بزشكيان قبل دعوة من بوتين لزيارة روسيا

رئيس الوزراء الإسباني يندد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان: للتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني يندد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان: للتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل

عباس عراقجي: طهران لن تتردد في اتخاذ "المزيد من التدابير الدفاعية القوية" إذا ردت إسرائيل