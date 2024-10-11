رئيس الوزراء الإسباني يندد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في لبنان: للتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل

ندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، داعيا المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل.



وقال بعد اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان: "اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنتقد وأندد بالهجمات التي تنفذها القوات المسلحة الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان".