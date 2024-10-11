بوتين يؤكد أن العلاقات مع إيران "أولوية" لروسيا ويشيد بـ"تقارب" وجهات النظر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات مع إيران تشكّل "أولوية" بالنسبة لموسكو، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا إن البلدين يتشاركان "وجهات نظر متقاربة جدا" حيال التطورات الدولية.



وأفاد بوتين بأن "العلاقات مع إيران تمثّل أولوية بالنسبة لنا وتتطور بشكل ناجح جدا". وأضاف "نعمل معا بشكل نشط على الساحة الدولية ووجهات نظرنا حيال الأحداث التي يشهدها العالم متقاربة جدا في أغلب الأحيان".