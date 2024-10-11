مفوض الأونروا: التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أن التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب.



وأشار الى أن الأونروا ستحصل على توضيح بشأن التمويل الأميركي لها في بداية 2025.