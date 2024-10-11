لندن تعرب عن "استيائها" إزاء إطلاق النار الإسرائيلي على مواقع لليونيفل

أعربت الحكومة البريطانية عن "استيائها" إزاء التقارير عن إطلاق نار إسرائيلي استهدف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في لبنان (اليونيفل).وصرح متحدث باسم الحكومة "شعرنا بالاستياء لسماع هذه التقارير. من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين"، مكررا الدعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار".