زيلينسكي يطلب مساعدة بابا الفاتيكان لتحرير الأسرى الأوكرانيين لدى روسيا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البابا فرنسيس خلال اجتماع في الفاتيكان مساعدته في تأمين إطلاق الأسرى الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.وقال زيلينسكي، الذي يقوم بجولة في العواصم الأوروبية الكبرى لمناقشة "خطة النصر" المقترحة للحرب مع روسيا، إنه دعا الفاتيكان الى المشاركة في مؤتمر حول أسرى الحرب من المقرر عقده في كندا في وقت لاحق من الشهر الحالي.وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعول على مساعدة الكرسي البابوي في إعادة الأوكرانيين الذين أسرتهم روسيا"، مضيفا أن هذا كان الموضوع الرئيسي في محادثته مع البابا فرنسيس التي استمرت 35 دقيقة.ولم يقدم الفاتيكان تفاصيل حول محادثات البابا مع زيلينسكي لكنه قال في بيان إن اجتماعا لاحقا بين الرئيس الأوكراني وكبير الدبلوماسيين في الفاتيكان "تناول حالة الحرب... وسبل إنهائها".وكان هذا هو الاجتماع الثاني المباشر بين زيلينسكي وبابا الفاتيكان خلال أربعة أشهر. كما التقى كلاهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في جنوب إيطاليا في حزيران.