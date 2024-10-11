غوتيريش يدعو للقضاء على "أجهزة الموت" بعد منح منظمة مناهضة للأسلحة النووية نوبل للسلام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى التخلص من كل الأسلحة النووية التي وصفها بـ"أجهزة الموت"، بعد منح منظمة مناهضة لهذه الأسلحة جائزة نوبل للسلام.



وقال غوتيريش في بيان: "الناجون من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازاكي (...) هم شهود على الكلفة البشرية المروعة للأسلحة النووية". وأضاف: "حان الوقت لقادة العالم أن يروا الأسلحة النووية على حقيقتها: أجهزة موت لا توفر أي أمان أو حماية أو أمن. والطريقة الوحيدة للقضاء على تهديد الأسلحة النووية هي بالقضاء عليها تماما".