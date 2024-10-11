الدفاع المدني: عشرات الجرحى بنيران إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بغزة

أعلن الدفاع المدني في غزة إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بنيران طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا للاجئين.



وأضاف أن طواقمه تنقل المصابين إلى مستشفى قريب.