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زيلينسكي يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025

أخبار دولية
2024-10-11 | 09:36
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زيلينسكي يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025
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زيلينسكي يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا عام 2025، مؤكدا أنّ المساعدات الغربية لكييف يجب ألا تنخفض في الأثناء.
     
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "أرغب ألا تتخطّى الحرب العام المقبل 2025"، مضيفا: "من المهم للغاية بالنسبة إلينا ألا تنخفض هذه المساعدات العام المقبل". 
     

أخبار دولية

زيلينسكي

الحرب

روسيا

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