الجيش الإسرائيلي: اصابة فردين من اليونيفيل أثناء رد على تهديد بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فردين من قوات اليونيفيل أصيبا بنيران إسرائيلية أثناء الرد على تهديد في جنوب لبنان اليوم الجمعة.



وقال الجيش في بيان، إنه أخبر القوة التابعة للأمم المتحدة بالتوجه إلى أماكن محمية والبقاء هناك قبل ساعات من الواقعة.