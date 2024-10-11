مئات يتجمّعون في بغداد دعما للفلسطينيين ولبنان وتعبيرا عن احترامهم للسيستاني

تجمّع مئات بينهم نساء وأطفال الجمعة في ساحة التحرير في بغداد تنديدا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولبنان ورفضا لبثّ الإعلام الإسرائيلي صورة للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني مع علامة استهداف على رأسه، حسبما أفاد مصوران لوكالة فرانس برس.ورفع البعض أعلام لبنان وفلسطين والعراق وإيران وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي، فيما حمل آخرون صورا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اغتيل في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول، هاتفين شعار "لبيك يا نصرالله".واعتلى مسؤولون في فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران منصة أقيمت من أجل التجمّع، بينهم الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي الذي قال إنه بعد اغتيال نصرالله "ستكون المعركة بدون قواعد اشتباك وسيُقابل التصعيد بالتصعيد والهدم بالهدم والدم بالدم".ومنذ اغتيال نصرالله، خرجت مسيرات كثيرة في مختلف أنحاء العراق وأُقيمت له مراسم تشييع رمزي ومجالس عزاء وعُلّقت لافتات ضخمة في الشوارع تحمل صورته مرفقة بعبارة "قطعا سننتصر" وتوقيعه بخطّ اليد، الأمر الذي أصبح شعار تجمّع الجمعة.ومن الهتافات الأخرى كما نقل مصورا فرانس برس، شعار "أرواحنا فداك" و"اللي يوصل حدك نقصّ إيده" (سنقطع يد من يقترب منك)، وذلك تعبيرا عن احترام المتظاهرين للسيستاني، خصوصا بعدما بثت القناة 14 الإسرائيلية هذا الأسبوع صورة له ضمن قائمة اغتيالات محتملة، إلى جانب شخصيات أخرى مثل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني.