بايدن يطالب إسرائيل بعدم استهداف قوات اليونيفيل

طالب الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بعدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال الصراع مع حزب الله.



وجاء ذلك بعد إصابة اثنين من قوات حفظ السلام اليوم الجمعة في ضربة إسرائيلية بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان.