بيان مشترك: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تندد باستهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل

نددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



وقالت في بيان مشترك إن مثل هذه الهجمات "غير مبررة" ويجب "أن تنتهي على الفور".