إيرلندا تتهم إسرائيل بتصعيد "عدوانيتها" تجاه القوة الأممية في لبنان

دان وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن الجمعة الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأدى إلى إصابة جنديين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



والخميس، قالت اليونيفيل إن النيران الإسرائيلية على مقرها في جنوب لبنان أدت إلى إصابة اثنين من عناصرها.



وأعرب رئيس الوزراء سايمون هاريس عن "قلقه العميق" إزاء التقارير، لكن مارتن، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء، ذهب أبعد من ذلك ووصفها بأنها "تطور استثنائي وصادم جدًا".



وقال: "هذا يمثل تصعيدًا خطيرًا لعدوانية الجيش الإسرائيلي تجاه قوة الأمم المتحدة ومواقعها. ذلك غير مقبول بتاتًا".