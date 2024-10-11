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الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 30 شخصًا الجمعة بضربات إسرائيلية في جباليا

أخبار دولية
2024-10-11 | 17:10
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الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 30 شخصًا الجمعة بضربات إسرائيلية في جباليا
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الدفاع المدني في غزة يعلن إستشهاد 30 شخصًا الجمعة بضربات إسرائيلية في جباليا

أعلن الدفاع المدني في غزة مساء الجمعة إستشهاد 30 شخصًا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، في شمال قطاع غزة.
     
وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة التابع لحركة حماس إن ضربة وقعت نحو الساعة 21:40 (18:40 ت غ) أسفرت عن 12 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، في مدينة جباليا. قبل ذلك، كان مدير الدفاع المدني في شمال غزة أحمد كحلوت قد أفاد وكالة فرانس برس باستشهاد 18 شخصًا بضربات عدة في المدينة ومخيم اللاجئين فيها، لافتًا إلى أن الضربات أصابت "ثماني مدارس" تقع في المخيم وتؤوي نازحين.

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