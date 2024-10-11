بلينكن لميقاتي: لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران أو حزب الله بالوقوف في طريق أمنه واستقراره

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مؤكدًا إلتزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع عبر الخط الأزرق ينفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، ويسمح للمواطنين النازحين في كل من إسرائيل ولبنان العودة إلى ديارهم.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بلينكن شدد على دعم الولايات المتحدة المستمر للمؤسسات اللبنانية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الإستقرار في البلاد، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، موضحةً أنه ناقش أيضًا إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا عن مساعدات إنسانية بقيمة 157 مليون دولار تقريبًا لدعم السكان المتضررين من النزاع في لبنان والمنطقة، وأعرب على قلقه بشأن الخسائر في أرواح المدنيين.



ولفتت كذلك إلى أنهما ناقشا الشغور الرئاسي في لبنان والحاجة إلى تمكين القيادة التي تعكس إرادة الشعب من أجل لبنان مستقر ومزدهر ومستقل.



وشدد بلينكن على أن لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران أو حزب الله بالوقوف في طريق أمنه واستقراره.