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ترامب يواصل هجومه على المهاجرين وهاريس تحاول استمالة الناخبين الوسطيين
أخبار دولية
2024-10-11 | 23:45
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ترامب يواصل هجومه على المهاجرين وهاريس تحاول استمالة الناخبين الوسطيين
شن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الجمعة مجددا هجوما على المهاجرين، مصرا على "شيطنتهم"، وواعدا بأن عودته المحتملة إلى البيت الأبيض ستكون "تحريرا" لـ"أميركا المحتلة"، في وقت تعمل منافسته الديموقراطية كامالا هاريس على استمالة الناخبين الوسطيين.
وقال الملياردير الجمهوري أمام حشد في كولورادو "أميركا اليوم معروفة في كل أنحاء العالم بأنها أميركا المحتلة. نحن محتلون من جانب قوة إجرامية". وأضاف وسط الهتافات أن الخامس من تشرين الثاني، موعد الانتخابات الرئاسية، "سيكون يوم تحرير أميركا".
وركز ترامب على مدينة أورورا الصغيرة في غرب البلاد والتي يشدد منذ أسابيع على أن مهاجرين مجرمين "سيطروا عليها"، من دون أن يقدم دليلا قاطعا على ذلك.
كما شن ترامب هجوما على هاريس، واصفا إياها بأنها "مجرمة استوردت جيشا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون".
كانت أحداث أورورا في دائرة الضوء هذا الصيف بسبب مقطع فيديو تداوله أنصار لترامب ويظهر فيه من قيل إنهم مسلحون من أميركا اللاتينية يقتحمون مباني.
ومنذ ذلك الحين، يصف ترامب وحلفاؤه أورورا بأنها "ساحة حرب".
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