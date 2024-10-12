نيكاراغوا ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

تتجه نيكاراغوا لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي تعرضت لانتقادات علنية من حكومة دانيال أورتيغا بسبب حربها ضد حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في غزة، بحسب ما أعلنت نائبة رئيس البلاد الجمعة.



وقالت روزاريو موريو نائبة الرئيس أورتيغا وزوجته لوسائل الإعلام الرسمية "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية (...) المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".



وهذا القرار رمزي وسياسي في الأساس، والتبادلات بين البلدين تكاد تكون معدومة. كما أن إسرائيل ليس لها سفير في ماناغوا.