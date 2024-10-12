واشنطن توافق على صفقة ذخيرة للإمارات بقيمة 1,2 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة الجمعة على مبيعات أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، معظمها ذخيرة.



وقالت وكالة التعاون الأمني والدفاعي (دي إس سي إيه) في بيان إن البيع المقترح لصواريخ جي إم إل آر إس وصواريخ أتاكمز "سيدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي مهم".



وأضاف البيان أن ذلك "سيحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة".



تأتي صفقة بيع الأسلحة هذه بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض. وناقش الرجلان الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وكذلك في السودان حيث تتهم الإمارات بأنها تلعب دورا.

