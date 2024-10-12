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ماكرون: لوقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان
أخبار دولية
2024-10-12 | 00:38
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ماكرون: لوقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان
جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.
وأعلن ماكرون في مؤتمر صحافي في قبرص في ختام قمة (ميد9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط: "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل… بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".
وأضاف: "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان. إنه ضروري حاليا لكل من رهائننا والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي للصراع".
وأكمل: "لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه.. نعلم جميعا أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".
يُذكر أن الرئيس الفرنسي قال يوم السبت الماضي إن شحنات الأسلحة المستخدمة في الحرب في غزة "يجب أن تتوقف"، وذلك في إطار جهود أوسع لإيجاد حل سياسي، فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه بالقول إن فرض القيود على إسرائيل لن يخدم سوى إيران وحلفائها.
وفرنسا ليست من كبار موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدّرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي، وفقاً لتقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع.
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