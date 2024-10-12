أدرعي: رسالة هامة إلى سكان غزة..

رسالة هامة إلى سكان #غزة ‼️
🔴 إلى المتواجدين في منطقة D5
جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة. المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة.
يجب اخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية. pic.twitter.com/ctOCWjyVc8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024
رسالة هامة إلى سكان #غزة ‼️
🔴 إلى المتواجدين في منطقة D5
جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة. المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة.
يجب اخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية. pic.twitter.com/ctOCWjyVc8