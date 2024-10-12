أدرعي: رسالة هامة إلى سكان غزة..

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي رسالة هامة إلى سكان غزة عبر حسابه الخاص على منصة X، وقال " إلى المتواجدين في منطقة D5 ، جيش اسرائيل يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية وسيواصل ذلك ولفترة طويلة. المنطقة المحددة بما فيها المآوي الموجودة فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة. يجب اخلاء المنطقة فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية."