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أردوغان: على روسيا وسوريا وإيران أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا
أخبار دولية
2024-10-12 | 06:45
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أردوغان: على روسيا وسوريا وإيران أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا، وذلك ردا على سؤال عن الضربة التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة على دمشق.
وأكد أردوغان، في حديث مع ممثلي وسائل إعلام تركية، اننا "سندافع عن سلام عاجل ودائم في سوريا"، معتبرا أن "إسرائيل تشكل تهديدا ملموسا للسلام الإقليمي والعالمي".
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