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السيطرة على حريق اندلع في موقع نفطيّ في شبه جزيرة القرم

أخبار دولية
2024-10-12 | 09:13
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السيطرة على حريق اندلع في موقع نفطيّ في شبه جزيرة القرم
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السيطرة على حريق اندلع في موقع نفطيّ في شبه جزيرة القرم

أعلنت خدمة الطوارئ الروسية السيطرة على حريق اندلع في موقع نفطيّ رئيسيّ في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها روسيا في العام 2014.
     
وقال ممثل لأجهزة الطوارئ لوكالة "ريا نوفوستي": "لم يعد هناك نيران". 
     
ويعمل رجال الإطفاء، حسب هذا المصدر، على "تبريد" خزانات الوقود المتضررة جراء هذا الحريق الضخم.
     
وفي حين لم تشر السلطات الروسية إلى سبب الحريق، قال الجيش الأوكرانيّ إنه ضرب موقعًا نفطيًا في فيودوسيا في القرم، هو "الأكبر" في شبه الجزيرة ويخدم بشكل خاص الجيش الروسي، بحسب كييف. 

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