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رئيس مجلس الوزراء العراقي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ماكرون... وهذا ما جرى بحثه

أخبار دولية
2024-10-12 | 11:37
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رئيس مجلس الوزراء العراقي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ماكرون... وهذا ما جرى بحثه
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رئيس مجلس الوزراء العراقي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ماكرون... وهذا ما جرى بحثه

أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التباحث في قضايا تتصل بالوضع الراهن في المنطقة، والاستمرار بتنسيق المواقف في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها المنطقة والعالم.

وتناول الاتصال الهاتفي الدعوة التي أطلقها مؤخراً الرئيس ماكرون لإيقاف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حربه العدوانية ضدّ غزة ولبنان، والتأكيد على أهمية تعضيد هذه المبادرة وتوسعة نطاق العمل بها، لاسيما أن الحرب المستمرة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، بما تمثله من اعتداءات ضدّ الإنسانية، تستوجب موقفاً جاداً من قبل المجتمع الدولي.

وقد أكد الجانبان أهمية توجيه كل الجهود نحو وقف الحرب وإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، اللذين يتعرضان لهجمات عدوانية مباشرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني استعداد العراق للمشاركة في مؤتمر سيدعو له الرئيس الفرنسي، في باريس، لتحشيد الجهود الدولية والإقليمية نحو تثبيت الأمن في المنطقة، وتقويض آثار الحرب العدوانية وتداعياتها، وتقليل الخسائر التي ستنجم عنها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد تحرّك العراق لعقد مؤتمر مماثل في العاصمة بغداد.

وشهد الاتصال البحث في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء الإعلان المشترك بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، حيث أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بالتوقيتات الزمنية، والانتقال إلى علاقات ثنائية بناءة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، مجدداً رغبة فرنسا في تعزيز وجود شركاتها للعمل في العراق.

أخبار دولية

محمد شياع السوداني

إيمانويل ماكرون

غزة

لبنان

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