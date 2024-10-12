الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفا على إسرائيل خلال يوم الغفران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفا أطلقها "حزب الله" عبرت من لبنان إلى إسرائيل".