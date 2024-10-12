إيران ترسل قمرين صناعيين لروسيا استعدادا لإطلاقهما

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن إيران أرسلت قمرين صناعيين منتجين محليا إلى روسيا لإطلاقهما في الفضاء بواسطة مركبة فضاء روسية وذلك في أحدث تعاون في مجال الفضاء بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.



وذكرت تسنيم أن تطوير القمر الصناعي كوثر عالي التقنية وهدهد وهو قمر صناعي صغير للاتصالات هو أول جهد كبير لنشاط الفضاء بالقطاع الخاص في إيران.



وكانت روسيا أرسلت قمرين صناعيين إيرانيين إلى الفضاء في شباط وكذلك في عام 2022 عندما عبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء خشية أن يساعد القمر روسيا في حربها في أوكرانيا ومراقبة أهداف عسكرية محتملة في إسرائيل والشرق الأوسط ككل.