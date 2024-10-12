مقتل 4 في انفجار داخل محطة وقود بجمهورية الشيشان الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية الشيشان الروسية أن أربعة أشخاص، بينهم طفلان، قُتلوا اليوم السبت بعد انفجار داخل محطة وقود في العاصمة غروزني.



وقالت السلطات إن خزان وقود انفجر داخل المحطة، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة خمسة أشخاص آخرين.



وقال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في بيان على تطبيق تيليغرام، إنه يتولى إدارة الموقف بنفسه. وتوعد بمحاكمة المسؤولين عن هذا الانفجار، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.