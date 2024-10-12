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إسرائيل تعلن خمس مناطق جديدة على طول الحدود مع لبنان مناطق عسكرية مغلقة
أخبار دولية
2024-10-12 | 14:14
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إسرائيل تعلن خمس مناطق جديدة على طول الحدود مع لبنان مناطق عسكرية مغلقة
أعلنت إسرائيل خمس مناطق جديدة على طول حدودها مع لبنان مناطق عسكرية مغلقة فيما يخوض جيشها معارك ضد حزب الله.
وقال الجيش في بيان: "بعد تقييم الوضع، تم إعلان زرعيت وشوميرا وشتوله ونتوعا وإيفين مناحيم في شمال إسرائيل مناطق عسكرية مغلقة اعتبارًا من الساعة 20:00 اليوم (17:00 بتوقيت غرينتش)"، مضيفا "يُحظر دخول هذه المنطقة".
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