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إسرائيل تعلن قصف نحو 280 هدفا في لبنان وغزة خلال يوم الغفران
أخبار دولية
2024-10-12 | 14:58
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إسرائيل تعلن قصف نحو 280 هدفا في لبنان وغزة خلال يوم الغفران
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قصفت 280 هدفا في سياق عمليات قتالية في لبنان وقطاع غزة خلال يوم الغفران، أي من مساء الجمعة حتى مساء السبت.
وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الاسرائيلي "ضرب نحو 280 هدفا تعود الى حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة. وبين هذه الأهداف بنى تحتية تحت الأرض ومخازن أسلحة ومراكز قيادة عسكرية وخلايا وبنى تحتية أخرى".
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