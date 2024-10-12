زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتمسك بمواقعها في كورسك الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات روسية حاولت طرد نظيرتها الأوكرانية من مواقعها في منطقة كورسك على الحدود بين البلدين، لكن القوات التابعة لكييف لا تزال تتمسك بمواقعها.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "فيما يتعلق بعملية كورسك، حاولت روسيا أبعادنا عن مواقعنا لكننا صامدون".



وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن قواتها استعادت السيطرة على بلدتين في منطقة كورسك الحدودية حيث شنت القوات الأوكرانية توغلا واسع النطاق في آب.