الجيش الأميركي: قصفنا معسكرات لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

أعلن الجيش الأميركي في بيان اليوم، أنه نفذ ضربات جوية على معسكرات لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة.



وقال البيان الصادر عن القيادة المركزية الأميركية: "نعكف على تقييم خسائر الضربات ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".