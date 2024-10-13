إطلاق نار على مدرسة يهودية في تورنتو ولا إصابات

تعرضت مدرسة يهودية في تورونتو السبت لإطلاق نار للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، دون أن يتسبب ذلك في إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، وسط تصاعد الأعمال المعادية للسامية في كندا منذ اندلاع الحرب في غزة.



وبعيد الساعة 4 صباحًا، أطلقت أعيرة نارية "من سيارة" على مدرسة بايس تشايا موشكا الابتدائية للبنات في حي نورث يورك في الطرف الشمالي من المدينة.



وكانت حادثة مماثلة استهدفت المبنى نفسه في أيار. وتحاول الشرطة معرفة إذا كانت الحادثتان مرتبطتين.



ولم يكن هناك أحد في الداخل ولم ترد أنباء عن إصابات، بحسب ما قالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس. وقد كسرت نافذة واحدة فقط.



ووقعت الحادثة بينما كانت الجالية اليهودية تحتفل بيوم الغفران، أقدس الأعياد في اليهودية.



وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "قلبي مع الطلاب والموظفين وأولياء الأمور الذين لا بد أنهم يشعرون بالرعب والذهول".



وأضاف على منصة إكس: "معاداة السامية هي شكل مثير للاشمئزاز وخطير من الكراهية ولن نتسامح معها".