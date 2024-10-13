مثول أفغاني أمام قاضي تحقيق في فرنسا بشبهة التخطيط لعمل عنفي

مثل أفغاني يبلغ 22 عامًا تقول النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إنه يتبع عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية أمام قاضي تحقيق السبت للاشتباه بـ"تحريضه" على "مخطط لعمل عنفي" في استاد لكرة القدم أو مركز تجاري.



والأفغاني تم اعتقاله مع رجلين آخرين الثلاثاء في جنوب فرنسا في إطار تحقيق أولي فتحته في 27 أيلول النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب بشبهة "تكوين عصابة إجرامية إرهابية بغية التحضير لجريمة أو أكثر ضد أشخاص".



والرجال الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 20 و31 عامًا وبينهم شقيقان اعتقلهم صباح الثلاثاء في تولوز (جنوب) وضواحيها محققو المديرية العامة للأمن الداخلي بمؤازرة وحدة تدخل تابعة للشرطة.



ووفق مصدر مقرب من الملف، جاء اعتقالهم بناء على معلومة استخبارية.



وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس السبت بأن "التحقيقات التي أجريت بينت وجود مخطط لعمل عنفي يستهدف أشخاصًا في استاد لكرة القدم أو مركز تجاري بتحريض من واحد منهم يبلغ 22 عامًا ويحمل الجنسية الأفغانية وتصريح إقامة، وتبين عناصر عدة تطرفه واتباعه عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية".



وفتحت النيابة العامة بحق هذا الأفغاني البالغ 22 عامًا تحقيقًا قضائيًا بشبهة تكوين عصابة إجرامية إرهابية بغية الإعداد لجريمة أو أكثر ضد أشخاص، وطلبت إيداعه الحجز الاحتياطي.



وأخلي سبيل الرجلين الآخرين اللذين كانا قيد التوقيف، فيما أشارت النيابة العامة إلى أن "التحقيقات ستتواصل".

